Центр Киева завтра снова перекроют

Завтра, 4 декабря, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Причина - проведение государственных охранных мероприятий, связанных с пребыванием в столице иностранных официальных делегаций. Пока неизвестно, прибытие каких именно делегаций ожидается.

Ограничения планируют ввести в центральной части города, где будут проходить перемещения кортежей и мероприятия государственного уровня.

Горожан и гостей столицы просят заблаговременно учесть информацию, корректировать маршруты и учитывать возможные задержки движения.

Справочно

Согласно закону, иностранные главы государств, правительств и руководители международных организаций во время визитов в Украину обеспечиваются государственной охраной, которую осуществляет Управление государственной охраны Украины (УГО).

Временные перекрытия дорог в центре Киева во время таких визитов являются обычной практикой и призваны гарантировать безопасность высоких гостей, а также бесперебойную работу служб и нормальное движение транспорта.