Цена нефти Brent упала ниже 67 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 66,80 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 13 ноября 2018 года, упала ниже отметки в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Согласно данным торгов, цена нефти Brent опустилась до 66,80 долларов за баррель. Таким образом, цена нефти упала на 5,93% по сравнению с данным закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Саудовской Аравии заявили о необходимости снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня.

Отметим, ранее представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур заявил, что Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день.

Добавим, также сообщалось, что страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке. На данный момент ОПЕК не удается вывести на рынок обещанные дополнительные объемы нефти, так как снижение производства сырья в Иране, Венесуэле и Анголе перебивает прирост в других странах.