В Саудовской Аравии заявили, что необходимо снизить добычу нефти на 1 млн барр/день

Фото: Халид аль-Фалих (flickr.com worldeconomicforum)

Из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на 0,5 млн баррелей нефти в сутки меньше

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gulf Business.

Такое заявление министр сделал в ходе международной нефтяной выставки и конференции ADIPEC 2018 в Абу-Даби.

По его словам, с этим согласны члены ОПЕК и их союзники. Глава министерства подчеркнул, что из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на полмиллиона баррелей нефти в сутки меньше по отношению к ноябрьским показателям.

Он также рассказал, что главы энергетических ведомств стран ОПЕК и ОПЕК+ не в рамках форума 11 ноября договорились, что будут делать все возможное для того, чтобы сбалансировать рынок и остановить падение цен.

"Мы собираемся сделать все, что только сможем, чтобы сохранить запасы и обеспечить фундаментальные правила спроса в разумно узком диапазоне по отношению к балансу, и мы считаем, что рынки успокоятся... Мы не занимаемся определением цены в будущем", - заявил Халид аль-Фалих.

Напомним, представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур заявил, что Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день.

Также РБК-Украина писало, что страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернуться к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке.