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Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти

Новости » Политика    07.11.2018 - 20:49
Фото: Хусейн Каземпур (alternet.org)
Фото: Хусейн Каземпур (alternet.org)

По словам представителя Ирана, после того как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов

Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. Об этом заявил представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

"Эти двое должны сократить (добычу, - ред). Минимум, до которого они должны сократить - 1 млн баррелей в день", - сказал он.

По словам представителя Ирана, после того как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке.

Отметим, ранее Иран заявил, что способен и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции.

Напомним, постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу попросил международное сообщество отреагировать на новые санкции США.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается ограничиваться сегодняшним возобновлением санкций против Ирана.

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Новости Украины Российская ФедерациянефтьИранСаудовская Аравия
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