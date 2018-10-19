Страны ОПЕК+ в сентябре увеличили добычу нефти

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Добыча нефти увеличилась на 724.000 барр/сут

Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) не удается вывести на рынок обещанные дополнительные объемы нефти, так как снижение производства сырья в Иране, Венесуэле и Анголе перебивает прирост в других странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в декабре 2016 года ОПЕК и ряд стран вне клуба, заключили пакт ОПЕК+, договорившись ограничить производство сырья для выравнивания баланса глобального спроса и предложения. В июне 2018 года страны-участницы условились повысить добычу до уровня соблюдения сделки в 100%.

По данным агентства, это соответствует наращиванию добычи примерно на 1 миллион баррелей в сутки, но цель пока не достигнута. Кроме того, члены ОПЕК, за исключением Нигерии, Ливии и Конго, в сентябре увеличили добычу нефти на 428.000 баррелей в сутки к маю, а рост производства сырья в не входящих в картель странах в обзорный период составил 296.000 баррелей в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.