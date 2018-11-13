Ціна нафти Brent впала нижче 67 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 66,80 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 листопада 2018 року, впала нижче позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Згідно з даними торгів, ціна нафти Brent опустилася до 66,80 доларів за барель. Таким чином, ціна нафти впала на 5,93% порівняно з даними закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Саудівській Аравії заявили про необхідність знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня.

Відзначимо, раніше представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур заявив, що Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня в 1 млн барелів на день.

Додамо, також повідомлялося, що країни ОПЕК і держави, які не входять в картель, можуть повернуться до обмежень видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку. На даний момент ОПЕК не вдається вивести на ринок обіцяні додаткові обсяги нафти, так як зниження виробництва сировини в Ірані, Венесуелі та Анголі перебиває приріст в інших країнах.