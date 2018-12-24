Цена нефти Brent упала ниже 52 долларов впервые за год

Фото: добыча нефти (statoil.com)

В последний раз цена Brent опускалась ниже уровня в 52 долларов за баррель 4 сентября 2017 года

В понедельник, 24 декабря, стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась до отметки 51,86 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на данные биржевых торгов.

В последний раз цена Brent опускалась ниже уровня в 52 долларов за баррель 4 сентября 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Также сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп призывал Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.