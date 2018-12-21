Цена нефти Brent опустилась ниже 54 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 53,91 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 21 декабря 2018 года, торгуется ниже отметки в 54 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:27 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 53,91 доллара. Это на 3,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, по состоянию на 11:44 стоимость барреля нефти марки Brent составляла 54,47 доллара.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Также сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп призывал Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.