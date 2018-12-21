ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Цена нефти Brent опустилась ниже 54 долларов за баррель

Новости » Энергетика    21.12.2018 - 12:36
Цена нефти Brent опустилась ниже 54 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 53,91 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 21 декабря 2018 года, торгуется ниже отметки в 54 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:27 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 53,91 доллара. Это на 3,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, по состоянию на 11:44 стоимость барреля нефти марки Brent составляла 54,47 доллара.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Также сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп призывал Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Цена нефти Brent рухнула до минимумов с сентября 2017 "Укртранснафта" обратилась в госорганы из-за угрозы прекращения транспортировки нефти
Новости Украины Brentнефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь