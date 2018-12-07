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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

Новости » Энергетика    07.12.2018 - 16:12
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки
Фото: нефтяная вышка (Statoil.com)

ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+

Страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Shana со ссылкой на участника встречи.

"Члены ОПЕК, наконец, достигли договоренности о снижении общего объема добычи после многочасовых переговоров", - отмечает агентство.

Также по данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Отметим, Иран, Венесуэла и Ливия, вероятно, будут исключены из сделки ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. Комитет ОПЕК заседал на уровне министров в преддверии заседания членов ОПЕК и должен вынести для стран-участниц картеля рекомендацию о сокращении добычи нефти, чтобы сбалансировать рынок.

Отметим, президент США Дональд Трамп в среду, 5 декабря, призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году.

Цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель Страны ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти
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