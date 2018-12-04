Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, которым транспортируют нефть

Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать свою сырую нефть

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RFE/RL.

Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.

"Если когда-нибудь Соединенные Штаты решат заблокировать нефть Ирана, то нефть не будут экспортировать из Персидского залива", - заявил он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

Также в Минфине США сообщили, что власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.