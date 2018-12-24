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Ціна нафти Brent впала нижче 52 доларів вперше за рік

Новини » Енергетика    24.12.2018 - 20:35
Ціна нафти Brent впала нижче 52 доларів вперше за рік
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Востаннє ціна Brent опустилася нижче рівня в 52 доларів за барель 4 вересня 2017 року

У понеділок, 24 грудня, вартість ф'ючерсу на нафту північноморської марки Brent з поставкою в лютому 2019 року на торгах на біржі ICE в Лондоні знизилася до позначки 51,86 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дані біржових торгів.

В останній раз ціна Brent опустилася нижче рівня в 52 доларів за барель 4 вересня 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Також повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухани заявив, що іранська влада перекриють Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни. Рухани пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

Відзначимо, раніше президент США Дональд Трамп закликав Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Ціна нафти Brent опустилася нижче 54 доларів за барель Ціни на нафту завершують тиждень різким зниженням
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