США призывают Европу ввести санкции против Ирана

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

В США считают, что тестирование ракет Ирана представляют угрозу и противоречат требованиям Совета Безопасности ООН

Администрация президента США Дональда Трампа призывает Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Государственный секретарь Майкл Помпео должен встретиться с европейскими чиновниками в Брюсселе на этой неделе после того, как США осудили запуск иранских ракет.

Специальный посланник США по Ирану Брайан Хук отверг заявление Ирана о том, что его ракетная программа является оборонительной. Он добавил что тестирование ракет Ирана представляют угрозу и противоречат требованиям Совета Безопасности ООН.

Отметим, Иран считает безосновательными обвинения США в том, что Тегеран не представил отчет по своей программе химоружия в ОЗХО.

Ранее в Минфине США сообщили, что власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.