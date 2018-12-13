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Цена нефти Brent торгуется на уровне 60 долларов за баррель

Новости » Энергетика    13.12.2018 - 18:57
Цена нефти Brent торгуется на уровне 60 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 60,31 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 13 декабря 2018 года, торгуется на отметке в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на вечер 13 декабря цена за баррель нефти Brent составляла 60,31 доллара. Это на 0,56% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году

Кроме того, сообщалось, что Катар намерен выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Как заявлял министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.  

Отметим, в июне участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефтина 1 млн баррелей в сутки.

Также сообщалось, что в июне Трамп подверг критике ОПЕК из-за высоких цен на нефть. По словам американского президента, "ОПЕК снова взялась за свое".

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