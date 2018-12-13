Ціна нафти Brent торгується на рівні 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 60,31 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 грудня 2018 року, торгується на позначці в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на вечір 13 грудня ціна за барель нафти Brent складала 60,31 долара. Це на 0,56% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК після декількох годин переговорів домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році.

Крім того, повідомлялося, що Катар має намір вийти з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 січня 2019 року. Як заявляв міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі, рішення Катару відображає плани щодо збільшення видобутку природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік.

Відзначимо, в червні учасники ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу.

Також повідомлялося, що в червні Трамп піддав критиці ОПЕК через високі ціни на нафту. За словами американського президента, "ОПЕК знову взялася за своє".