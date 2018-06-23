ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

В реальном выражении увеличение добычи может составить в течение полугода 600-700 тыс. баррелей/сутки

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд государств, которые не входят в Организацию, договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках нефтяной сделки. Об этом заявил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес, передает Bloomberg.

Отмечается, что встреча состоялась в субботу, 23 июня. Кроме стран ОПЕК также участие во встречи принимали Мексика и Казахстан.

В то же время министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи отметил, что в реальном выражении увеличение добычи может составить в течение полугода 600-700 тыс. баррелей/сутки.

Накануне аналогичное решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в Вене. Оставалось достигнуть консенсуса в этом вопросе в рамках ОПЕК+.

Ка пишет Bloomberg, что такая договоренность является победой для России и Саудовской Аравии, которые первыми предложили нарастить добычу и удерживать свободные мощности. Теперь у них есть гибкость для реагирования на сбои и умеренные цены в то время, когда санкции США по Ирану и Венесуэле угрожают вбросить беспорядки в нефтяной рынок.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК решили повысить лимит добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн баррелей в сутки.