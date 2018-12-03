Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января

Фото: министр энергетики Катара Саад аль-Кааби (flickr.com)

Выход Катара из ОПЕК отражает планы Дохи по увеличению добычи газа

Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе заявил, что уведомил ОПЕК о выходе из картеля с 1 января. По его словам, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.

Также сообщается, что информацию о выходе из ОПЕК подтвердила государственная компания Qatar Petroleum. В то же время министр отметил, что данное решение не связно с блокадой Катара другими членами ОПЕК - Саудовской Аравией и ОАЭ.

Отметим, доля Катара в общей добыче нефти странами ОПЕК составила в 2017 году 1,85%. В стране ежедневно добывается около 600 тыс. баррелей нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничениям нефтедобычи в 2019 году. Это необходимо, чтобы предотвратить возможный переизбыток предложения на рынке.

Отметим, в июне участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.