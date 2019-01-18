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Цена нефти Brent превысила 62 доллара за баррель

Новости » Энергетика    18.01.2019 - 18:27
Цена нефти Brent превысила 62 доллара за баррель
Иллюстративное фото (David McNew/Getty Images)

Нефть Brent торгуется на отметке в 62,84 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 18 января 2019 года, поднялась выше отметки в 62 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на вечер 18 января цена за баррель нефти Brent составляла 62,84 доллара. Это на 4% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как писало РБК-Украна, цены на нефть растут на фоне резкого сокращения добычи нефти странами ОПЕК в декабре, которая снизилась на 751 тысяч баррелей в сутки. Вместе с тем, ослабление спроса сдерживает более существенный рост цен. 

Напомним, ранее сообщалось, что по данным исследования саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp, цены на нефть к середине 2019 года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель. Согласно исследованию, падение цен на нефть в конце 2018 года было вызвано "ухудшением геополитического фона, опасениями по поводу макроэкономической картины", а также ростом производства в США, Саудовской Аравии и России.

Отметим, в прошлом году страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. 

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