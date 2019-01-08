В Саудовской Аравии дали прогноз по ценам на нефть к середине 2019

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Ко второй половине 2019 года ожидается, что Brent будет торговаться около 60-70 долларов за баррель

Цены на нефть к середине 2019 года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp.

В документе отмечается, что падение цен на нефть в конце 2018 года было вызвано "ухудшением геополитического фона, опасениями по поводу макроэкономической картины", а также ростом производства в США, Саудовской Аравии и России.

"Ко второй половине 2019 года ожидается, что Brent будет торговаться между 60-70 долларов за баррель, за исключением резкого экономического спада", - говорится в исследовании.

Отметим, по состоянию на 3 января 2019 года нефть Brent торговалась по 56,07 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.