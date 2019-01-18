Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель

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Нафта Brent торгується на позначці в 62,84 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 18 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на вечір 18 січня ціна за барель нафти Brent складала 62,84 долара. Це на 4% вище рівня закриття попередніх торгів.

Як писало РБК-Украна, ціни на нафту ростуть на тлі різкого скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК у грудні, яке знизилося на 751 тисяч барелів на добу. Разом з тим, ослаблення попиту стримує більш істотне зростання цін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Згідно з дослідженням, падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням виробництва в США, Саудівській Аравії і Росії.

Зазначимо, минулого року країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році.