ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 18:27
Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель
Ілюстративне фото (David McNew/Getty Images)

Нафта Brent торгується на позначці в 62,84 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 18 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на вечір 18 січня ціна за барель нафти Brent складала 62,84 долара. Це на 4% вище рівня закриття попередніх торгів.

Як писало РБК-Украна, ціни на нафту ростуть на тлі різкого скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК у грудні, яке знизилося на 751 тисяч барелів на добу. Разом з тим, ослаблення попиту стримує більш істотне зростання цін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Згідно з дослідженням, падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням виробництва в США, Саудівській Аравії і Росії.

Зазначимо, минулого року країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році.

Венесуела має намір продавати нафту за кордон за криптовалюту США не будуть продовжувати виключення для 8 країн на купівлю нафти в Ірану
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся