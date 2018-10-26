Цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель

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Нефть Brent торгуется на отметке в 77,07 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 26 октября 2018 года, поднялась выше отметки в 77 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 18:18 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,07 долларов за баррель. Это на 0,48% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что мировые цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу переизбытка сырья в условиях падения на мировых фондовых рынках и торговых войн. В частности, сегодня утром, 26 октября, цена нефти Brent торговалась на уровне 76,20 долларов за баррель. Всего за три недели цены на нефть опустились на 10 долларов за баррель.

Добавим, ранее сообщалось, что по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.

Отметим, также сообщалось, что китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре.