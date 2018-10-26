ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель

Новини » Енергетика    26.10.2018 - 18:31
Ілюстративне фото (lukoil.ru)
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 77,07 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 26 жовтня 2018 року, піднялася вище позначки в 77 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 18:18 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,07 доларів за барель. Це на 0,48% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що світові ціни на нафту знижуються через побоювання з приводу надлишку сировини в умовах падіння на світових фондових ринках і торгових воєн. Зокрема, сьогодні вранці, 26 жовтня, ціна нафти Brent торгувалася на рівні 76,20 доларів за барель. Всього за три тижні ціни на нафту опустилися на 10 доларів за барель.

Додамо, раніше повідомлялося, що за даними міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.

Зазначимо, також повідомлялося, що китайські нафтові компанії China National Petroleum Corp. (CNPC) і China Petrochemical Corp.. відмовилися від поставок нафти з Ірану в листопаді.

Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель Ціна нафти Brent знову опустилася нижче 76 доларів за барель
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся