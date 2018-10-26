Ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель

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Нафта Brent торгується на позначці в 77,07 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 26 жовтня 2018 року, піднялася вище позначки в 77 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 18:18 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,07 доларів за барель. Це на 0,48% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що світові ціни на нафту знижуються через побоювання з приводу надлишку сировини в умовах падіння на світових фондових ринках і торгових воєн. Зокрема, сьогодні вранці, 26 жовтня, ціна нафти Brent торгувалася на рівні 76,20 доларів за барель. Всього за три тижні ціни на нафту опустилися на 10 доларів за барель.

Додамо, раніше повідомлялося, що за даними міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.

Зазначимо, також повідомлялося, що китайські нафтові компанії China National Petroleum Corp. (CNPC) і China Petrochemical Corp.. відмовилися від поставок нафти з Ірану в листопаді.