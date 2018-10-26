Нефть дешевеет третью неделю подряд

Фото: Нефтяная вышка в море (Pixabey)

Цены на нефть в течение трех недель опустились на 10 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются сегодня, 26 октября, из-за опасений по поводу переизбытка сырья в условиях падения на мировых фондовых рынках и торговых войн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent к 9:00 опустились на 0,8% до 76,2 долларов за баррель.

По оценке аналитиков банка Jefferies, рынок сорта Brent может снова вернуться в контанго - когда стоимость партий с отгрузкой в ближайшие даты меньше отсроченных, - что говорит об избыточном уровне предложения сырья.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по 66,6 за баррель, что на 1% ниже предыдущего закрытия.

Глава делегации Саудовской Аравии в нефтеэкспортном картеле ОПЕК Адиб аль-Аама сказал накануне агентству Reuters, что нефтяной рынок может вернуться к избытку в четвертом квартале текущего года, учитывая рост запасов сырья и ослабление спроса. Он добавил, что Саудовская Аравия будет "зеркально реагировать" на данные изменения и учитывать их в своей политике по добыче нефти.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.