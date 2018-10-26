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Китай решил отказаться от иранской нефти, - WSJ

Новости » Политика    26.10.2018 - 06:58
Иллюстративное фото: перевозка нефти (flickr.com/cp9524)
Иллюстративное фото: перевозка нефти (flickr.com/cp9524)

Ранее США обсуждали с КНР вопрос прекращения закупок нефти у Ирана

Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal, передает РБК-Украина.

Кроме того, по информации издания, Bank Of Kunlun, которым владеет CNPC, уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские санкции.

В CNPC на запрос газеты не ответили, а источник в Администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с КНР.

По мнению аналитика из компании Wood Mackenzie, решение Китая может быть связано с решением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, что ухудшает положение Ирана.

Отмечается, что ранее ранее Китай покупал у Ирана около 600 тысяч баррелей в день, и через Bank Of Kunlun в Иран поступали основные выплаты.

Напомним, 17 октября Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 20 иранских компаний и банков. Согласно нововведенным ограничениям, американским компаниям запрещено заключать сделки с компаниями и структурами из санкционного списка.

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