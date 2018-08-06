Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 74,11 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 6 августа 2018 года, торгуется выше отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 18:41 цена нефти Brent находилась на уровне 74,11 долларов за баррель. Это на 1,84% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что нефтяные компании Японии готовятся к полному прекращению импорта иранской нефти. По данным местного издания Nikkei, поставки иранской нефти должны полностью прекратить до октября 2018 года.

В свою очередь, Иран предупредил что заблокирует экспорт нефти из Персидского залива, в том случае, если собственный экспорт государства остановится из-за санкций, введенных Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, сообщалось, что правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. Резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день. На данный момень Саудовская Аравия выкачивает около десяти млн баррелей нефти в день.