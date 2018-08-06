Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 74,11 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 6 серпня 2018 року, торгується вище позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 18:41 ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,11 доларів за барель. Це на 1,84% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нафтові компанії Японії готуються до повного припинення імпорту іранської нафти. За даними місцевого видання Nikkei, поставки іранської нафти повинні повністю припинити до жовтня 2018 року.

У свою чергу, Іран попередив що заблокує експорт нафти з Перської затоки, в тому випадку, якщо власний експорт держави зупиниться через санкції, введені Сполученими Штатами Америки.

Крім того, повідомлялося, що уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. Резервні потужності країни оцінюють у 2 млн барелів на день. На даний момень Саудівська Аравія викачує близько десяти млн барелів нафти в день.