Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти

НовостиПромышленность    03.07.2018 - 18:33
Иллюстративное фото (lukoil.ru)
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день

Правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. Об этом сообщает DW.

"Королевство готово при необходимости задействовать свои резервные производственные мощности, чтобы отреагировать на любые будущие изменения в уровнях предложения и спроса", - говорится в заявлении правительства, обнародованном после заседания под председательством короля Салмана.

Как сообщается, резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день.

Это заявление прозвучало после того, как 30 июня президент США Дональд Трамп заверил, что саудовский король Салман согласился им в телефонном разговоре, что цены на нефть сейчас слишком высоки.

По его словам, король пообещал увеличить объемы добычи нефти "возможно, на два млн баррелей" в сутки. Сейчас Саудовская Аравия выкачивает около десяти млн баррелей нефти в день.

Напомним, ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом, в ходе которой попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие.

Добавим, что нестабильная обстановка в Ливии привела к росту цен на нефть. В частности, по состоянию на утро, 3 июля 2018 года, цена североморской нефти марки Brent поднялись на 0,56% - до 77,73 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 78 долларов за баррель Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Теги публикации: Саудовская Аравия, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь