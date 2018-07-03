Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти

Резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день

Правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. Об этом сообщает DW.

"Королевство готово при необходимости задействовать свои резервные производственные мощности, чтобы отреагировать на любые будущие изменения в уровнях предложения и спроса", - говорится в заявлении правительства, обнародованном после заседания под председательством короля Салмана.

Как сообщается, резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день.

Это заявление прозвучало после того, как 30 июня президент США Дональд Трамп заверил, что саудовский король Салман согласился им в телефонном разговоре, что цены на нефть сейчас слишком высоки.

По его словам, король пообещал увеличить объемы добычи нефти "возможно, на два млн баррелей" в сутки. Сейчас Саудовская Аравия выкачивает около десяти млн баррелей нефти в день.

Напомним, ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом, в ходе которой попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие.

Добавим, что нестабильная обстановка в Ливии привела к росту цен на нефть. В частности, по состоянию на утро, 3 июля 2018 года, цена североморской нефти марки Brent поднялись на 0,56% - до 77,73 долларов за баррель.