В Иране угрожают перекрыть экспорт нефти из Персидского залива

Верховный лидер поддержал предложение президента страны Хасана Роугани

Иран предупреждает, что заблокирует экспорт нефти из Персидского залива, если собственный экспорт государства остановится вследствие американский санкций, передает издание "Радио Свобода".

Указано, что 21 июля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Роугани заблокировать экспорт нефти из Персидского залива. На его веб-сайте указано, что комментарии Роугани были "важными замечаниями, которые отражают политику и подход" Ирана.

Следует отметить, что иранские чиновники по-прежнему угрожали заблокировать Ормузский пролив - морской проход с богатой нефтью Персидского залива до открытого океана. В случае блокировки Ормузского пролива перевозки нефти Ираком, Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами будет невозможным.

Добавим, что в субботу Хаменеи сообщил чиновникам иранского МИД Ирана, что ведение переговоров с США будет "очевидной ошибкой", поскольку Вашингтон является ненадежным.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил о подаче иска в Международный суд ООН против Соединенных Штатов через восстановление ими санкций против Тегерана.

Иран заявил о намерении возобновить обогащение урана после объявления американского лидера Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе.