Цена нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,07 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 6 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 16:28 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,07 доллара за баррель. Это на 0,23% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США разрешат восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, покупать нефть у Ирана без риска санкций. В свою очередь, страны должны будут продемонстрировать "существенное сокращение" поставок сырой нефти.

Отметим, санкции США будут распространяться на более 600 физических и юридических лиц Ирана. В Госдепартаменте США не скрывают, что рассчитывают на скорую смену политики правящего режима в этой стране.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет с гордостью обходить санкции США. Таким образом, иранский лидер отреагировал на ограничения, которые вступили в силу вчера, 5 ноября.