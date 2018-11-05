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Иран будет с гордостью обходить санкции США, - Рухани

Новости » Энергетика    05.11.2018 - 08:46
 Фото: Хасан Рухани (president.ir)
 Фото: Хасан Рухани (president.ir)

Хасан Рухани уверен, что Иран продолжит продавать нефть

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на государственном телевидении, заявил, что Иран будет с гордостью обходить санкции США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, Рухани пообещал, что Иран продолжит продавать свою нефть и с гордостью обходить санкции, введенные США. Отметим, таким образом, иранский лидер отреагировал на ограничения, которые вступили в силу сегодня, 5 ноября.

Санкции США против Ирана распространяются на экспорт нефти, судоходство, банковую и другие отрасли, которые касаются экономики. В Вашингтоне рассчитывают при помощи санкций свести к нулю нефтяные доходы Тегерана. В то же время госсекретарь США Майк Помпео вырази уверенность, что Иран не сможет восстановить разработку ядерного оружия в ответ на санкции.

Напомним, ранее также стало известно, что санкции США будут распространяться на более 600 физических и юридических лиц Ирана. В Госдепартаменте США не скрывают, что рассчитывают на скорую смену политики правящего режима в этой стране.

Также ранее Вашингтон разрешил восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций.

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