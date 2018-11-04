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США введут санкции против более 600 физических и юридических лиц Ирана

Новости » Политика    04.11.2018 - 21:56
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Речь идет о финансовых ограничениях

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео сообщил, что Министерство финансов США введет санкции против более 600 юридических и физических лиц Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Помпео телеканалу Fox News.

По словам Помпео, речь идет о финансовых ограничениях.

"Я уверен, что санкции, которые возобновят свое действие в этот понедельник, не только нефтяные, но и финансовые, будут иметь эффект, который приведет к изменению поведения иранского режима. Это наши ожидания. Это и есть цель политики президента Трампа", - заявил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти США, как и раньше, открыты для заключения нового широкого соглашения с Ираном и призвал власти Тегерана сделать "четкий выбор".

"Мы призываем режим отказаться от своих ядерных амбиций, изменить злоумышленное поведение, уважать права своих граждан и вернуться за стол переговоров. Мы рассчитываем на сотрудничество наших союзников и партнеров в этих усилиях", - заявил Трамп.

Напомним, США восстановят все санкции против Ирана с 5 ноября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин официально объявила в пятницу о восстановлении всех санкций против Ирана с 5 ноября.

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