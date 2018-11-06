Ціна нафти Brent піднялася вище 73 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 73,07 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 6 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 73 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 16:28 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,07 долара за барель. Це на 0,23% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США дозволять восьми країнам, включаючи Японію, Індію і Південну Корею, купувати нафту в Ірану без ризику санкцій. У свою чергу, країни повинні будуть продемонструвати "суттєве скорочення" поставок сирої нафти.

Зазначимо, санкції США будуть поширюватися на понад 600 фізичних і юридичних осіб Ірану. У Держдепартаменті США не приховують, що розраховують на швидку зміну політики правлячого режиму в цій країні.

У свою чергу, президент Ірану Хасан Рухани заявив, що Іран буде з гордістю обходити санкції США. Таким чином, іранський лідер відреагував на обмеження, які набули чинності вчора, 5 листопада.