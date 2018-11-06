ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ціна нафти Brent піднялася вище 73 доларів за барель

Новини » Енергетика    06.11.2018 - 16:45
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 73,07 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 6 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 73 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 16:28 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,07 долара за барель. Це на 0,23% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США дозволять восьми країнам, включаючи Японію, Індію і Південну Корею, купувати нафту в Ірану без ризику санкцій. У свою чергу, країни повинні будуть продемонструвати "суттєве скорочення" поставок сирої нафти.

Зазначимо, санкції США будуть поширюватися на понад 600 фізичних і юридичних осіб Ірану. У Держдепартаменті США не приховують, що розраховують на швидку зміну політики правлячого режиму в цій країні.

У свою чергу, президент Ірану Хасан Рухани заявив, що Іран буде з гордістю обходити санкції США. Таким чином, іранський лідер відреагував на обмеження, які набули чинності вчора, 5 листопада.

Іран буде з гордістю обходити санкції США, - Рухані США дозволять 8 країнам купувати іранську нафту без ризику санкцій, - Помпео
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся