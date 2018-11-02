США разрешат 8 странам покупать иранскую нефть без риска санкций, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Взамен страны должны будут продемонстрировать "существенное сокращение" поставок сырой нефти из этой страны

Государственный секретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин сделали официальное заявление, согласно которому Штаты разрешат восьми странам покупать нефть у Ирана без риска санкций. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Помпео подчеркнул, что взамен страны должны будут продемонстрировать "существенное сокращение" поставок сырой нефти из этой страны.

Сообщается, что полный список стран Госдеп обнародует в понедельник. По словам госсекретаря, США уже добились сокращения экспорта иранской нефти на 1 млн баррелей даже без восстановления "энергетических" санкций.

Добавим, 5 ноября США возобновят ту часть санкций против Ирана, которые подразумевают ограничения на покупку нефти у этой страны. Помпео подтвердил, что конечная цель Штатов - полное прекращение экспорта иранской нефти.

Напомним, ранее высокопоставленный собеседник Bloomberg в Белом доме сообщал, что в числе таких стран Япония, Индия и Южная Корея. Источник также анонсировал, что глава Государственного департамента США Майк Помпео официально объявит количество стран, получивших разрешения, в пятницу, а в понедельник, 5 ноября, с введением санкций станут известны и конкретные страны, получившие разрешения.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых американских санкций.