Цена нефти Brent поднялась выше 71 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 71,53 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 12 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 71 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:01 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,53 долларов за баррель. Это на 1,69% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению представителя Ирана в ОПЕК Хусейна Каземпура, Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. По его словам, после того, как РФ и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.

Добавим, также сообщалось, что страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке.

Также сообщалось, что Китай останется крупнейшим покупателем иранской нефти в мире и после вступления в силу санкций США.