ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Цена нефти Brent поднялась выше 71 доллара за баррель

Новости » Энергетика    12.11.2018 - 11:12
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 71,53 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 12 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 71 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:01 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,53 долларов за баррель. Это на 1,69% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению представителя Ирана в ОПЕК Хусейна Каземпура, Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. По его словам, после того, как РФ и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.

Добавим, также сообщалось, что страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке. 

Также сообщалось, что Китай останется крупнейшим покупателем иранской нефти в мире и после вступления в силу санкций США. 

Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель Министр нефти Ирана заявил, что санкции США дестабилизируют рынок
Новости Украины Brentнефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь