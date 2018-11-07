Страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничениям нефтедобычи в 2019 году

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Ограничение добычи нефти в 2019 году может предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный источник в ОПЕК сказал об этом после информации о том, что лидеры глобального пакта ОПЕК+ - Россия и Саудовская Аравия - начали обсуждать возможность сокращения нефтедобычи в 2019 году.

Отмечается, что в ближайшее воскресенье в Абу-Даби состоится министерская встреча мониторингового комитета с участием представителей ряда участников ОПЕК и других стран, придерживающихся нефтяного пакта.

Напомним, ранее сообщалось, что ОПЕК не удается вывести на рынок обещанные дополнительные объемы нефти, так как снижение производства сырья в Иране, Венесуэле и Анголе перебивает прирост в других странах.

Отметим, что в декабре 2016 года ОПЕК и ряд стран вне клуба, заключили пакт ОПЕК+, договорившись ограничить производство сырья для выравнивания баланса глобального спроса и предложения. В июне 2018 года страны-участницы условились повысить добычу до уровня соблюдения сделки в 100%.