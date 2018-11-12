Ціна нафти Brent піднялася вище 71 долара за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 71,53 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 12 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 71 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:01 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,53 доларів за барель. Це на 1,69% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку представника Ірану в ОПЕК Хусейна Каземпура, Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день. За його словами, після того, як РФ та Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.

Додамо, також повідомлялося, що країни ОПЕК і держави, які не входять в картель, можуть повернуться до обмежень видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку.

Також повідомлялося, що Китай залишиться найбільшим покупцем іранської нафти в світі і після вступу в силу санкцій США.