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Китай останется крупнейшим покупателем иранской нефти после санкций

Новости » Экономика    07.11.2018 - 14:24
Иллюстративное фото (flickr.com/Moign Khawaja)
Иллюстративное фото (flickr.com/Moign Khawaja)

Иран предлагает рекордные дисконты на свою нефть, чтобы поддержать объемы продаж

Китай останется крупнейшим покупателем иранской нефти в мире и после вступления в силу санкций США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, Тегеран предлагает рекордные дисконты на свою нефть, чтобы поддержать объемы продаж. В частности, Иран второй месяц подряд установил цены на нефть для азиатских стран на более низком уровне, чем Саудовская Аравия.

Государственная корпорация National Iranian Oil Co. зафиксировала официальную цену продажи нефти Iranian Light на декабрь на 30% за баррель ниже аналогичной арабской марки. Кроме того, дисконт для Iranian Heavy составляет 1,25 долларов за баррель, для Forozan Blend - 1,10 долларов за баррель.

Напомним, ранее Иран заявил, что способен и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции.

5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

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