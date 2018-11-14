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Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 18:00
Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (pixabay)

Нефть Brent торгуется на отметке в 67,34 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 14 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 17:44 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,34 долларов за баррель. Это на 0,81% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром, 14 ноября 2018 года, цена нефти Brent впервые с марта упала ниже отметки в 66 долларов за баррель.

Добавим, также сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок нефти из Венесуэлы и Ирана.

Кроме того, сообщалось, что по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня. Из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на 0,5 млн баррелей нефти в сутки меньше.

Цена нефти Brent впервые с марта упала ниже 66 долларов за баррель Цена нефти Brent упала ниже 67 долларов за баррель
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