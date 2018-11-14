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Цена нефти Brent впервые с марта упала ниже 66 долларов за баррель

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 09:43
Цена нефти Brent впервые с марта упала ниже 66 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (pixabay)

Brent торгуется на отметке 65,35 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 14 ноября 2018 года, упала ниже отметки 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:28 цена нефти Brent опустилась до 65,35 доллара за баррель. Это на 2,17% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз цена Brent опускалась ниже 65 долларов 16 марта 2018 года. Отметим, цена на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 8,30% до 54,95 долларов за баррель тоже впервые с марта.

Нефть дешевеет после того, как США в начале ноября полностью восстановили санкции против Ирана. Кроме того, ОПЕК и Международное энергетическое агентство предупредили, что мировой спрос на нефть вырастет меньше, чем прогнозировалось, на фоне признаков замедления глобального экономического роста. Также Саудовская Аравия предложила сократить производство нефти, опасаясь, что предложение на рынке нефти будет расти быстрее спроса. Однако президент США Дональд Трамп предостерег ОПЕК от сокращения нефтедобычи, заявив, что цены на нефть должны быть ниже.

Напомним, накануне цена нефти Brent впервые с апреля опустилась ниже 69 долларов за баррель.

На прошлой неделе Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на фоне американских санкций.

 

В Саудовской Аравии заявили, что необходимо снизить добычу нефти на 1 млн барр/день
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