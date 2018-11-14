Ціна нафти Brent піднялася вище 67 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (pixabay)

Нафта Brent торгується на позначці в 67,34 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 14 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:44 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 67,34 доларів за барель. Це на 0,81% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці, 14 листопада 2018 року, ціна нафти Brent вперше з березня впала нижче позначки в 66 доларів за барель.

Додамо, також повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням поставок нафти з Венесуели та Ірану.

Крім того, повідомлялося, що за словами міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фалиха, необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня. Через падаючий попит в грудні Саудівська Аравія планує добути на 0,5 млн барелів нафти на добу менше.