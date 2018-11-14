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Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 15:15
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 66,29 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 14 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 66,29 долларов за баррель. Это на 0,76% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня. 

Кроме того, сообщалось, что Иран призвал Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. По словам представителя Ирана, после того как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.

Добавим, страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке.

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Новости Украины Brentнефть
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