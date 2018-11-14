ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ціна нафти Brent піднялася вище 66 доларів за барель

Новини » Енергетика    14.11.2018 - 15:15
Ціна нафти Brent піднялася вище 66 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 66,29 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 14 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:05 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 66,29 доларів за барель. Це на 0,76% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня.

Крім того, повідомлялося, що Іран закликав Російську Федерацію і Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день. За словами представника Ірану, після того як Росія і Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.

Додамо, країни ОПЕК і держави, які не входять в картель, можуть повернуться до обмежень видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку.

"Укртатнафта" попередила Кабмін та РНБО про можливий колапс на ринку нафтопродуктів Ціна нафти Brent вперше з березня впала нижче 66 доларів за барель
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся