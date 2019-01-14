Цена нефти Brent поднялась выше 60 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 60,27 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 14 января 2019 года, поднялась выше отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 16:27 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,27 доллара. Это на 1,46% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена нефти Brent торговалась на отметке в 59,66 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединенных Штатах Америки является плохой новостью для России.

Также сообщалось, что Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель и основными факторами формирования цены нефти будут факторы предложения.

Вместе с тем, согласно исследованию саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp, цены на нефть к середине 2019 года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель. Кроме того, в исследовании говорится, что падение цен на нефть в конце 2018 года было вызвано "ухудшением геополитического фона, опасениями по поводу макроэкономической картины".