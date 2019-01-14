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Трамп назвал рост добычи нефти в США плохой новостью для России

Новости » Политика    14.01.2019 - 14:53
Трамп назвал рост добычи нефти в США плохой новостью для России
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Глава США процитировал сообщение телеканала Fox о том, что США добывают гораздо больше нефти, чем когда-либо прежде

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединенных Штатах - плохая новость для России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

В частности, Трамп в своем сообщении процитировал телеканал Fox.

Трамп назвал рост добычи нефти в США плохой новостью для России

"Цены на газ в Соединенных Штатах падают, потому что президент Трамп дерегулировал энергетику, и сейчас мы добываем гораздо больше нефти, чем когда-либо прежде", - написал он.

Глава США также пошутил по поводу его предполагаемых связей с РФ после заявлений о том, что ФБР начало расследовать, работает ли Трамп на пользу России.

"…Но это плохие новости для России, зачем президент Трамп так поступил? Думал, что работает на пользу Кремля?" - пошутил американский лидер.

Напомним, ранее Белый дом резко отреагировал на сообщение The New York Times о том, что ФБР начало расследовать, работает ли Трамп на пользу России. Так, расследовать сотрудничество Трампа с РФ начали после того, как президент США уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми, а также дал понять во время публичных выступлений, что увольнение Коми связано с вопросом России.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале января Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

Добавим также, что американский лидер отказался отвечать на новые вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

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