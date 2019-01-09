Всемирный банк снизил прогноз цены нефти на 2019-2020 годы

Иллюстративное фото (OilNow)

Основными факторами формирования цены нефти будут факторы предложения

Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, январь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года. Однако во Всемирном банке подчеркивают высокую степень неопределенность прогноза. В частности, многое будет зависеть от решения ОПЕК и ее партнеров относительно сокращения добычи. Хотя было достигнуто согласие сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев начиная с января 2019 года, пока еще мало подробностей сделки.

Значительная неопределенность сохраняется в вопросе о воздействии санкций против Ирана. Ожидается, что объем производства в США вырастет на еще 1 млн баррелей в сутки, отметили в банке.

По данным Всемирного банка, в течение 2018 года цены на нефть в среднем составляли 68 долларов за баррель, что на 30% выше, чем в 2017 году. Факторы предложения были основными движущими факторами цены в течение года. В частности, цены резко упали в ноябре после того, как США смягчили санкции против Ирана.

Напомним, что Национальный банк Украины назвал причины падения цен на нефть в конце 2018 года: избыточное предложение на рынке в связи наращиванием добычи в США, России и Саудовской Аравии в условиях ослабления санкций в отношении Ирана. Дополнительными факторами были ухудшение ожиданий относительно развития мировой экономики и незначительное снижении запасов нефти в США, несмотря на сезонное увеличение спроса.

Как сообщало РБК-Украина, еще в начале октября 2018 года цена североморской нефти марки Brent поднималась выше отметки 86 долларов за баррель, однако к концу декабря упала до 52 долларов.