Ціна нафти Brent піднялася вище 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 60,27 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 14 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 16:27 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,27 долара. Це на 1,46% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна нафти Brent торгувалася на позначці в 59,66 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що зростання видобутку нафти в Сполучених Штатах Америки є поганою новиною для Росії.

Також повідомлялося, що Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель і основними чинниками формування ціни нафти будуть фактори пропозиції.

Разом з тим, згідно з дослідженням саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Крім того, у дослідженні йдеться, що падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини".