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Цена нефти Brent поднялась выше 59 долларов за баррель

Новости » Энергетика    30.11.2018 - 11:37
Цена нефти Brent поднялась выше 59 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 59,52 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 30 ноября 2018 года, поднялась выше отметки в 59 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:26 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 59,52 доллара. Это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, вчера, 29 ноября, цена нефти Brent упала до минимума с октября 2017 года и составляла 57,72 долларов за баррель. В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже уровня в 58 долларов за баррель 25 октября 2017 года.

Отметим, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компаний Российской Федерации (РФ) за поставки нефти из Ирана в Сирию. В частности, в санкционные списки попали шесть физических лиц и три организации, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.

Добавим, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. 

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