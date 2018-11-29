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Цена нефти Brent упала до минимума с октября 2017

Новости » Энергетика    29.11.2018 - 11:36
Цена нефти Brent упала до минимума с октября 2017
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке в 57,72 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 29 ноября 2018 года, упала ниже отметки в 58 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:23 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 57,72 доллара. Это на 3,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, в последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже уровня 58 долларов за баррель 25 октября 2017 года.

Цены на нефть возобновили падение после публикации данных Министерства энергетики США, которые показали, что коммерческие запасы в стране за неделю выросли на 3,58 млн баррелей составили 450,5 млн баррелей. Эти цифры превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост запасов на 1 млн баррелей.

Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает снизить до нуля выбросы углекислого газа в странах Европейского союза в течение следующих 30 лет.

Ранее также США ввели санкции против компаний РФ за поставки нефти в Сирию.

 

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