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Ціна нафти Brent піднялася вище 59 доларів за барель

Новини » Енергетика    30.11.2018 - 11:37
Ціна нафти Brent піднялася вище 59 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 59,52 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 30 листопада 2018 року, піднялася вище позначки в 59 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:26 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 59,52 долара. Це на 0,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, ціна нафти Brent впала до мінімуму з жовтня 2017 року і становила 57,72 доларів за барель. Востаннє вартість нафти цього сорту перебувала нижче рівня в 58 доларів за барель 25 жовтня 2017 року.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти компаній Російської Федерації (РФ) за постачання нафти з Ірану до Сирії. Зокрема, в санкційні списки потрапили шість фізичних осіб і три організації, які сприяли постачанню нафти уряду Сирії.

Додамо, 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

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