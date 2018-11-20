США ввели санкции против ливийского лидера повстанцев

Фото: Салах Бади (twitter.com/qatar_by)

Салах Бади обвиняется в провоцировании столкновений в столице Ливии

Власти США заявили о введении санкций против ливийского командира бригады "Суму" Салаха Бади, который находится под санкциями ливийского санкционного комитета СБ ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство финансов США.

Бади обвиняется в том, что в конце августа 2018 года спровоцировал жестокие столкновения к югу от столицы Ливии, а также призвал к поддержке других ополченцев атаковать Триполи.

Заместитель министра финансов США Сигал Мандеклер сообщил, что организованные Бади длительные атаки на столицу "опустошили город" и "нарушили мир".

"Министерство финансов выявляет угрожающих безопасности игроков в Ливии, которые способствуют распространению хаоса и нестабильности, что подрывает международно признанное правительство национального единства", - заявил Мандеклер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ливии ввели режим ЧС из-за столкновений. Столкновения с применением ракет между противоборствующими группами в ливийской столице начались 27 августа, стороны ведут бои с применением неконтролируемого огня и тяжелых вооружений в жилых районах столицы, что привело к гибели по меньшей мере 39 человек.