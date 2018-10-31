Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,66 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 31 октября 2018 года, опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:26 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,66 долларов за баррель. Это на 1,02% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent будет превышать 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.

Кроме того, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял, что рост цен на нефть может негативно повлиять на Юго-Восточную Азию. По его словам, крупные развивающиеся экономики Азии, такие как Индия и Индонезия, в этом году пострадали от подорожания нефти, которое сначала года составило около 15%.

Также, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд предсказал исчезновение РФ с мирового рынка нефти.